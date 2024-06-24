Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/kitay-1955122848.html
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая
Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:33
2024-06-24T17:33
россия
китай
государственный департамент сша
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - заявил Кэмпбелл на мероприятии "Совета по международным отношениям". По его словам, сейчас "союз" РФ и Китая - мощный и устойчивый, прямо влияет на ситуацию в Европе. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954594367.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, государственный департамент сша, в мире, сша
Россия, Китай, Государственный департамент США, В мире, США
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая

Замгоссекретаря: в будущем отношения России и Китая могут напрячься

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
"Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - заявил Кэмпбелл на мероприятии "Совета по международным отношениям". По его словам, сейчас "союз" РФ и Китая - мощный и устойчивый, прямо влияет на ситуацию в Европе.
Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
21 июня, 18:01
 
РоссияКитайГосударственный департамент СШАВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала