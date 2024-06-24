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В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая
Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:33
2024-06-24T17:33
2024-06-24T17:33
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - заявил Кэмпбелл на мероприятии "Совета по международным отношениям". По его словам, сейчас "союз" РФ и Китая - мощный и устойчивый, прямо влияет на ситуацию в Европе. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, государственный департамент сша, в мире, сша
Россия, Китай, Государственный департамент США, В мире, США
В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая
Замгоссекретаря: в будущем отношения России и Китая могут напрячься