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В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая

В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдепе надеются на напряженность в отношениях России и Китая

Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:33

2024-06-24T17:33

2024-06-24T17:33

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китай

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Напряженность может произойти в мощных и устойчивых отношениях РФ и Китая в будущем, считает заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - заявил Кэмпбелл на мероприятии "Совета по международным отношениям". По его словам, сейчас "союз" РФ и Китая - мощный и устойчивый, прямо влияет на ситуацию в Европе. Отношения России и Китая стали образцом нового типа международных отношений, заявил ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, государственный департамент сша, в мире, сша