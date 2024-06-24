Профессор объяснил, почему Китай рад укреплению связей между Россией и КНДР
Эксперт Люй: КНР с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и КНДР
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах Китая, заявил РИА Новости глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.
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"Китай, Россия и Северная Корея - дружественные соседи. Китай, Россия и Северная Корея обладают высокой степенью политического взаимодоверия. Поэтому Китай с радостью смотрит на то, как отношения России и КНДР крепнут и становятся более тесными", - сказал Люй Чао.
Он отметил, что "тесное сотрудничество России и Северной Кореи способствует поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, играет позитивную роль в деле защиты безопасности на границах Китая".
"Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, - это решение, принятое двумя суверенными государствами, оно не должно подвергаться вмешательству других стран. Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран, и, конечно же, не дает комментариев", - подчеркнул эксперт.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Москвой и Пхеньяном, является делом двух суверенных государств, китайская сторона не будет его комментировать. Дипломат добавил, что позиция Китая в отношении вопроса Корейского полуострова заключается в том, что поддержание мира и стабильности на полуострове и содействие процессу политического урегулирования отвечают общим интересам всех сторон.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 декабря заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".
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