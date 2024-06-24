https://ria.ru/20240624/kitay-1954954678.html

Профессор объяснил, почему Китай рад укреплению связей между Россией и КНДР

Профессор объяснил, почему Китай рад укреплению связей между Россией и КНДР - РИА Новости, 24.06.2024

Профессор объяснил, почему Китай рад укреплению связей между Россией и КНДР

Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:54

2024-06-24T07:54

2024-06-24T07:56

в мире

россия

китай

корейский полуостров

владимир путин

оон

визит путина в кндр

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах Китая, заявил РИА Новости глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао. "Китай, Россия и Северная Корея - дружественные соседи. Китай, Россия и Северная Корея обладают высокой степенью политического взаимодоверия. Поэтому Китай с радостью смотрит на то, как отношения России и КНДР крепнут и становятся более тесными", - сказал Люй Чао. Он отметил, что "тесное сотрудничество России и Северной Кореи способствует поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, играет позитивную роль в деле защиты безопасности на границах Китая". "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, - это решение, принятое двумя суверенными государствами, оно не должно подвергаться вмешательству других стран. Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран, и, конечно же, не дает комментариев", - подчеркнул эксперт. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Москвой и Пхеньяном, является делом двух суверенных государств, китайская сторона не будет его комментировать. Дипломат добавил, что позиция Китая в отношении вопроса Корейского полуострова заключается в том, что поддержание мира и стабильности на полуострове и содействие процессу политического урегулирования отвечают общим интересам всех сторон. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 декабря заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".

https://ria.ru/20240622/rossiya_kndr-1954663386.html

https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html

россия

китай

корейский полуостров

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в мире, россия, китай, корейский полуостров, владимир путин, оон, визит путина в кндр