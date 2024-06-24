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Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие - РИА Новости, 24.06.2024
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07:24 24.06.2024 (обновлено: 07:37 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html
Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие
Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие - РИА Новости, 24.06.2024
Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие
США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:24
2024-06-24T07:37
китай
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, заявило в понедельник министерство коммерции КНР, комментируя предлагаемые минфином США правила по ограничению инвестиций в Китай. "США неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР, но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности", - говорится в заявлении ведомства. Как отметили в министерстве, это типичный образец обобщения национальной безопасности, нарушающий консенсус, достигнутый главами двух государств на встрече в Сан-Франциско. В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек. "США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнуло министерство в своем заявлении. Власти Китая выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией. "Китай в отношении этого выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против, а также оставляет за собой право принять соответствующие меры", - подчеркнули в минкоммерции КНР.
https://ria.ru/20231104/investitsii-1907355170.html
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китай, сша, сан-франциско
Китай, США, Сан-Франциско
Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие

Минкоммерции КНР: США следует уважать законы рыночной экономики

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, заявило в понедельник министерство коммерции КНР, комментируя предлагаемые минфином США правила по ограничению инвестиций в Китай.
«
"США неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР, но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности", - говорится в заявлении ведомства.
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Как отметили в министерстве, это типичный образец обобщения национальной безопасности, нарушающий консенсус, достигнутый главами двух государств на встрече в Сан-Франциско.
В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек.
"США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнуло министерство в своем заявлении.
Власти Китая выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией.
"Китай в отношении этого выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против, а также оставляет за собой право принять соответствующие меры", - подчеркнули в минкоммерции КНР.
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