https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html

Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие

Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие - РИА Новости, 24.06.2024

Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие

США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:24

2024-06-24T07:24

2024-06-24T07:37

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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, они должны прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, заявило в понедельник министерство коммерции КНР, комментируя предлагаемые минфином США правила по ограничению инвестиций в Китай. "США неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР, но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности", - говорится в заявлении ведомства. Как отметили в министерстве, это типичный образец обобщения национальной безопасности, нарушающий консенсус, достигнутый главами двух государств на встрече в Сан-Франциско. В минкоммерции КНР подчеркнули, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество китайских и американских предприятий, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек. "США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнуло министерство в своем заявлении. Власти Китая выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией. "Китай в отношении этого выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против, а также оставляет за собой право принять соответствующие меры", - подчеркнули в минкоммерции КНР.

https://ria.ru/20231104/investitsii-1907355170.html

https://ria.ru/20240308/kitay-1931888154.html

китай

сша

сан-франциско

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китай, сша, сан-франциско