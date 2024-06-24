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"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев - РИА Новости, 24.06.2024
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:07
2024-06-24T20:07
2024-06-24T21:26
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka."Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области", — сказал он.Аналитик также указал на стратегическое значение города Запорожья и мостов через Днепр."Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он займет только Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.), — нет. Очевидно, к концу лета, возможно, будет и попытка ударить в Запорожской области", — предположил Золотарев.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955154564.html
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"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
Золотарев: Россия может ударить по ВСУ на Запорожье уже к концу лета