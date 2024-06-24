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"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 24.06.2024 (обновлено: 21:26 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев - РИА Новости, 24.06.2024
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:07
2024-06-24T21:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka."Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области", — сказал он.Аналитик также указал на стратегическое значение города Запорожья и мостов через Днепр.&quot;Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он займет только Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.), — нет. Очевидно, к концу лета, возможно, будет и попытка ударить в Запорожской области&quot;, — предположил Золотарев.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955154564.html
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безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев

Золотарев: Россия может ударить по ВСУ на Запорожье уже к концу лета

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.
"Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области", — сказал он.
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Аналитик также указал на стратегическое значение города Запорожья и мостов через Днепр.
«

"Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он займет только Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.), — нет. Очевидно, к концу лета, возможно, будет и попытка ударить в Запорожской области", — предположил Золотарев.

По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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