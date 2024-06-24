Рейтинг@Mail.ru
Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/kiberatack-1955153298.html
Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне
Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне - РИА Новости, 24.06.2024
Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне
Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:04
2024-06-24T19:04
в мире
россия
лондон
великобритания
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке, нарушившей работу нескольких больниц в Лондоне. С начала июня сотни операций и процедур в ряде больниц Лондона были отложены или перенесены в другие медучреждения из-за кибератаки. Позднее стало известно, что хакеры выложили в сеть данные, украденные, по их утверждению, при атаке. Газета Guardian сообщала, что утечка затронула 300 миллионов пациентов. Британские СМИ утверждают, что совершившая атаку кибергруппировка Qilin якобы связана с Россией. "Недавние инсинуации британских СМИ, пытающиеся связать криминальные субъекты, действующие в киберпространстве, с российским государством, являются ложными, необоснованными и неоправданными", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Россия, сама являясь целью постоянных кибератак, в том числе со стороны Запада, решительно поддерживает действия правоохранителей по всему миру по пресечению деятельности злоумышленников в этой сфере, заявили в посольстве. В диппредставительстве напомнили, что именно РФ стала первой страной, которая предложила создать универсальный механизм под эгидой ООН для борьбы с киберпреступлениями. "К сожалению, Великобритания выбрала воздержаться от двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области с Россией – на пользу преступникам", - подытожили в посольстве. Целью злоумышленников в Лондоне стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования. Хакеры заблокировали компьютерную систему, зашифровав все файлы. В обмен на возвращение доступа они требовали 50 миллионов долларов. В результате, по данным службы здравоохранения Англии на 20 июня, более 1,1 тысячи процедур и около 2,2 тысячи амбулаторных приёмов пришлось отложить. Газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что похищенные и опубликованные позднее данные включали результаты анализов крови, проводимых перед разными операциями, в том числе в случае пересадки органов и переливания крови. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html
https://ria.ru/20240414/khakery-1939987497.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Дмитрий Песков, ООН
Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне

Посольство опровергло данные о причастности хакеров из РФ к кибератаке в Лондоне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке, нарушившей работу нескольких больниц в Лондоне.
С начала июня сотни операций и процедур в ряде больниц Лондона были отложены или перенесены в другие медучреждения из-за кибератаки. Позднее стало известно, что хакеры выложили в сеть данные, украденные, по их утверждению, при атаке. Газета Guardian сообщала, что утечка затронула 300 миллионов пациентов. Британские СМИ утверждают, что совершившая атаку кибергруппировка Qilin якобы связана с Россией.
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
7 мая, 00:32
"Недавние инсинуации британских СМИ, пытающиеся связать криминальные субъекты, действующие в киберпространстве, с российским государством, являются ложными, необоснованными и неоправданными", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Россия, сама являясь целью постоянных кибератак, в том числе со стороны Запада, решительно поддерживает действия правоохранителей по всему миру по пресечению деятельности злоумышленников в этой сфере, заявили в посольстве. В диппредставительстве напомнили, что именно РФ стала первой страной, которая предложила создать универсальный механизм под эгидой ООН для борьбы с киберпреступлениями.
"К сожалению, Великобритания выбрала воздержаться от двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области с Россией – на пользу преступникам", - подытожили в посольстве.
Целью злоумышленников в Лондоне стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования. Хакеры заблокировали компьютерную систему, зашифровав все файлы. В обмен на возвращение доступа они требовали 50 миллионов долларов. В результате, по данным службы здравоохранения Англии на 20 июня, более 1,1 тысячи процедур и около 2,2 тысячи амбулаторных приёмов пришлось отложить. Газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что похищенные и опубликованные позднее данные включали результаты анализов крови, проводимых перед разными операциями, в том числе в случае пересадки органов и переливания крови.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
14 апреля, 17:18
 
В миреРоссияЛондонВеликобританияДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала