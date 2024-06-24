Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне
Посольство опровергло данные о причастности хакеров из РФ к кибератаке в Лондоне
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке, нарушившей работу нескольких больниц в Лондоне.
С начала июня сотни операций и процедур в ряде больниц Лондона были отложены или перенесены в другие медучреждения из-за кибератаки. Позднее стало известно, что хакеры выложили в сеть данные, украденные, по их утверждению, при атаке. Газета Guardian сообщала, что утечка затронула 300 миллионов пациентов. Британские СМИ утверждают, что совершившая атаку кибергруппировка Qilin якобы связана с Россией.
"Недавние инсинуации британских СМИ, пытающиеся связать криминальные субъекты, действующие в киберпространстве, с российским государством, являются ложными, необоснованными и неоправданными", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Россия, сама являясь целью постоянных кибератак, в том числе со стороны Запада, решительно поддерживает действия правоохранителей по всему миру по пресечению деятельности злоумышленников в этой сфере, заявили в посольстве. В диппредставительстве напомнили, что именно РФ стала первой страной, которая предложила создать универсальный механизм под эгидой ООН для борьбы с киберпреступлениями.
"К сожалению, Великобритания выбрала воздержаться от двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области с Россией – на пользу преступникам", - подытожили в посольстве.
Целью злоумышленников в Лондоне стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования. Хакеры заблокировали компьютерную систему, зашифровав все файлы. В обмен на возвращение доступа они требовали 50 миллионов долларов. В результате, по данным службы здравоохранения Англии на 20 июня, более 1,1 тысячи процедур и около 2,2 тысячи амбулаторных приёмов пришлось отложить. Газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что похищенные и опубликованные позднее данные включали результаты анализов крови, проводимых перед разными операциями, в том числе в случае пересадки органов и переливания крови.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.