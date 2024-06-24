https://ria.ru/20240624/kiberatack-1955153298.html

Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне

Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне - РИА Новости, 24.06.2024

Посольство России опровергло данные о связи страны с кибератакой в Лондоне

Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:04

2024-06-24T19:04

2024-06-24T19:04

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало ложными и неоправданными инсинуациями сообщения британских СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к крупной кибератаке, нарушившей работу нескольких больниц в Лондоне. С начала июня сотни операций и процедур в ряде больниц Лондона были отложены или перенесены в другие медучреждения из-за кибератаки. Позднее стало известно, что хакеры выложили в сеть данные, украденные, по их утверждению, при атаке. Газета Guardian сообщала, что утечка затронула 300 миллионов пациентов. Британские СМИ утверждают, что совершившая атаку кибергруппировка Qilin якобы связана с Россией. "Недавние инсинуации британских СМИ, пытающиеся связать криминальные субъекты, действующие в киберпространстве, с российским государством, являются ложными, необоснованными и неоправданными", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Россия, сама являясь целью постоянных кибератак, в том числе со стороны Запада, решительно поддерживает действия правоохранителей по всему миру по пресечению деятельности злоумышленников в этой сфере, заявили в посольстве. В диппредставительстве напомнили, что именно РФ стала первой страной, которая предложила создать универсальный механизм под эгидой ООН для борьбы с киберпреступлениями. "К сожалению, Великобритания выбрала воздержаться от двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области с Россией – на пользу преступникам", - подытожили в посольстве. Целью злоумышленников в Лондоне стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования. Хакеры заблокировали компьютерную систему, зашифровав все файлы. В обмен на возвращение доступа они требовали 50 миллионов долларов. В результате, по данным службы здравоохранения Англии на 20 июня, более 1,1 тысячи процедур и около 2,2 тысячи амбулаторных приёмов пришлось отложить. Газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что похищенные и опубликованные позднее данные включали результаты анализов крови, проводимых перед разными операциями, в том числе в случае пересадки органов и переливания крови. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.

https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html

https://ria.ru/20240414/khakery-1939987497.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, дмитрий песков, оон