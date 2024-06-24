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Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов - РИА Новости, 24.06.2024
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05:13 24.06.2024 (обновлено: 05:56 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/khusity-1954949461.html
Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов
Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов - РИА Новости, 24.06.2024
Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) повредило ударным беспилотником очередное грузовое судно, сообщило Центральное командование вооруженных РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:13
2024-06-24T05:56
в мире
йемен
красное море
либерия
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) повредило ударным беспилотником очередное грузовое судно, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии, согласно пресс-релизу, получил умеренные повреждения и продолжает следовать своим курсом - из Малайзии в Египет. Уточняется, что среди моряков есть пострадавшие. Американские военные предполагают, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html
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йемен
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в мире, йемен, красное море, либерия, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Либерия, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов

CENTCOM: хуситы ударным БПЛА повредили греческий балкер Transworld Navigator

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) повредило ударным беспилотником очередное грузовое судно, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии, согласно пресс-релизу, получил умеренные повреждения и продолжает следовать своим курсом - из Малайзии в Египет.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Хуситы атаковали два американских эсминца
30 апреля, 00:36
Уточняется, что среди моряков есть пострадавшие.
Американские военные предполагают, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.
США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Эсминец США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море
10 января, 15:15
 
В миреЙеменКрасное мореЛиберияАнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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