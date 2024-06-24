https://ria.ru/20240624/khusity-1954949461.html

Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов

Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов - РИА Новости, 24.06.2024

Пентагон заявил о повреждении греческого судна в результате атаки хуситов

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) повредило ударным беспилотником очередное грузовое судно, сообщило Центральное командование вооруженных РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:13

2024-06-24T05:13

2024-06-24T05:56

в мире

йемен

красное море

либерия

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) повредило ударным беспилотником очередное грузовое судно, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии, согласно пресс-релизу, получил умеренные повреждения и продолжает следовать своим курсом - из Малайзии в Египет. Уточняется, что среди моряков есть пострадавшие. Американские военные предполагают, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html

https://ria.ru/20240110/khusity-1920536192.html

йемен

красное море

либерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море, либерия, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году