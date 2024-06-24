https://ria.ru/20240624/kharkov-1954940815.html

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:40

2024-06-24T01:40

2024-06-24T02:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html

https://ria.ru/20240603/obschestvennoe-1950069855.html

харьков

россия

харьковская область

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины