https://ria.ru/20240624/kharkov-1954940815.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:40
2024-06-24T01:40
2024-06-24T02:05
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов