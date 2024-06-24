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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 24.06.2024 (обновлено: 02:05 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kharkov-1954940815.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:40
2024-06-24T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html
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харьков
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный на месте взрыва в Харькове
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание "Общественное".
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - пишет издание.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 05:23
Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
3 июня, 00:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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