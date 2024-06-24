https://ria.ru/20240624/khakery-1955125951.html

Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, сообщил источник

Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024

Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, сообщил источник

Сайт Московской биржи в понедельник атаковали хакеры из группировки "IT-армия Украины", они применили тактику "ковровых бомбардировок" - таким же способом была... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:39

2024-06-24T17:39

2024-06-24T17:40

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сайт Московской биржи в понедельник атаковали хакеры из группировки "IT-армия Украины", они применили тактику "ковровых бомбардировок" - таким же способом была атакована Национальная система платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр системы) и три крупнейших российских банка, сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности. Сайт Московской биржи в понедельник с момента начала торгов в 10.00 мск не работал более 20 минут. При этом торги проходили в штатном режиме – без сбоев. "Атака началась в 9.55 со стороны "IT-армии Украины". Она шла по принципу ковровых бомбардировок. В начале года кибергруппировка проводила атаки на небольших игроков на российском рынке. 19 июня прошли атаки на три крупнейших банка России - Газпромбанк, Альфа-банк и ВТБ. Далее они совершили атаку на НПСК, сейчас - на Мосбиржу. Использовали одну и ту же тактику кибератак", - сообщил источник. Он уточнил, что компаниям сложно защищаться от "ковровых атак", потому что они нацелены на все сервисы компании сразу. Как прокомментировал агентству заместитель генерального директора компании по кибербезопасности Servicepipe Даниил Щербаков, "ковровые атаки" на российский финансовый сектор были замечены еще в январе 2024 года. "Таким атакам сложнее противостоять, так как они создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что приводит к его перезагрузке и потере связанности сетей с интернетом. При стандартной DDoS-атаке, направленной на конкретный ресурс/IP-адрес или группу IP-адресов, к поступающему на них паразитному трафику можно было применить метод blackhole (то есть отправка всего трафика по несуществующему маршруту). При "ковровых атаках" этот метод не может быть применим, так как атака направлена сразу на все IP-адреса и отправка трафика в "чёрную дыру" приведёт к той же недоступности ресурса", - объяснил Щербаков.

https://ria.ru/20240603/golovanov-1949438535.html

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

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экономика, технологии, россия, московская биржа, газпромбанк