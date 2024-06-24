https://ria.ru/20240624/kazakhstan-1955079432.html
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 24.06.2024
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:21
2024-06-24T15:21
2024-06-24T15:21
россия
казахстан
пхеньян
владимир путин
касым-жомарт токаев
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, российских лидер проинформировал своего коллегу об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, пхеньян, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика
Россия, Казахстан, Пхеньян, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Экономика
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Путин и Токаев обсудили аспекты развития сотрудничества в энергетической сфере