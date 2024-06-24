Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/kazakhstan-1955079432.html
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 24.06.2024
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:21
2024-06-24T15:21
россия
казахстан
пхеньян
владимир путин
касым-жомарт токаев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e69b3ccab835ad458ab3443285482b6e.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, российских лидер проинформировал своего коллегу об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
казахстан
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_524fc1fe3f586f6fd2ec4048bb9ad5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, пхеньян, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика
Россия, Казахстан, Пхеньян, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Экономика
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Путин и Токаев обсудили аспекты развития сотрудничества в энергетической сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, российских лидер проинформировал своего коллегу об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США
19 июня, 08:00
 
РоссияКазахстанПхеньянВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала