https://ria.ru/20240624/kazakhstan-1955079432.html

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 24.06.2024

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:21

2024-06-24T15:21

2024-06-24T15:21

россия

казахстан

пхеньян

владимир путин

касым-жомарт токаев

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, российских лидер проинформировал своего коллегу об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

казахстан

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, пхеньян, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика