https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова - РИА Новости, 24.06.2024
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:44
2024-06-24T22:44
2024-06-24T22:44
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рамзан кадыров
владимир путин
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. СБУ в своем Telegram-канале сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за "причастность к войне против Украины". "СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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рамзан кадыров, владимир путин, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, В мире
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Кадыров заявил, что "задержал" Вайханова и пригласил СБУ срочно приезжать