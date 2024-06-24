https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html

Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова

Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова - РИА Новости, 24.06.2024

Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:44

2024-06-24T22:44

2024-06-24T22:44

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир путин

служба безопасности украины

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. СБУ в своем Telegram-канале сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за "причастность к войне против Украины". "СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!", - написал Кадыров в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955126303.html

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рамзан кадыров, владимир путин, служба безопасности украины, в мире