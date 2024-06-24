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Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова - РИА Новости, 24.06.2024
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:44
2024-06-24T22:44
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
служба безопасности украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. СБУ в своем Telegram-канале сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за "причастность к войне против Украины". "СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!", - написал Кадыров в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955126303.html
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рамзан кадыров, владимир путин, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, В мире
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова

Кадыров заявил, что "задержал" Вайханова и пригласил СБУ срочно приезжать

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.
СБУ в своем Telegram-канале сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за "причастность к войне против Украины".
"СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Кадыров прокомментировал включение его матери в санкционный список ЕС
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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