https://ria.ru/20240624/isk-1955063671.html

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского*

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского* - РИА Новости, 24.06.2024

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского*

Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:22

2024-06-24T14:22

2024-06-24T14:23

россия

платон лебедев

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования удовлетворить полностью", - огласил решение судья. Согласно выводам судов, Ходорковский* и Лебедев для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения. Однако до сих пор ответчики не возместили указанный ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство, которое до сих пор не завершено. А подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах, за исключением ООО "Сибирская лизинговая компания", ликвидированы без установления правопреемства. В ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении ОАО "НК "ЮКОС" на счетах компаний в банке "Траст" были обнаружены денежные средства. В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ "Траст". Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иноагентов. В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

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россия, платон лебедев, происшествия