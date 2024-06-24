https://ria.ru/20240624/ipoteka-1954938861.html

Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку

Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку - РИА Новости, 24.06.2024

Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку

Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:17

2024-06-24T02:17

2024-06-24T02:17

ипотека

владимир путин

государственный университет управления

недвижимость

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.По ее словам, пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, которая заканчивается 1 июля. Но на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.Цель этой идеи — поддержать жилищное строительство в малых городах и сельской местности. В настоящее время, в том числе, благодаря льготным ипотечным программам, рынок жилья перегрет в наиболее динамично развивающихся регионах. Это способствует укрупнению городских агломераций и перетоку жителей из менее успешных районов.Предложенные главой государства изменения призваны смягчить этот диссонанс. “Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России”, — заключила Сорокина.

https://ria.ru/20240423/ipoteka-1941652991.html

https://ria.ru/20240302/ipoteka-1930618815.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

ипотека, владимир путин, государственный университет управления, недвижимость, общество