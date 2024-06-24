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Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку - РИА Новости, 24.06.2024
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02:17 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ipoteka-1954938861.html
Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку
Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку - РИА Новости, 24.06.2024
Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку
Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:17
2024-06-24T02:17
ипотека
владимир путин
государственный университет управления
недвижимость
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.По ее словам, пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, которая заканчивается 1 июля. Но на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.Цель этой идеи — поддержать жилищное строительство в малых городах и сельской местности. В настоящее время, в том числе, благодаря льготным ипотечным программам, рынок жилья перегрет в наиболее динамично развивающихся регионах. Это способствует укрупнению городских агломераций и перетоку жителей из менее успешных районов.Предложенные главой государства изменения призваны смягчить этот диссонанс. “Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России”, — заключила Сорокина.
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ипотека, владимир путин, государственный университет управления, недвижимость, общество
Ипотека, Владимир Путин, Государственный университет управления, Недвижимость, Общество
Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку

Экономист Сорокина: по семейной ипотеке можно будет купить жилье в малых городах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
По ее словам, пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, которая заканчивается 1 июля. Но на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.
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Цель этой идеи — поддержать жилищное строительство в малых городах и сельской местности. В настоящее время, в том числе, благодаря льготным ипотечным программам, рынок жилья перегрет в наиболее динамично развивающихся регионах. Это способствует укрупнению городских агломераций и перетоку жителей из менее успешных районов.
Предложенные главой государства изменения призваны смягчить этот диссонанс. “Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России”, — заключила Сорокина.
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