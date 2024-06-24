Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку
Экономист Сорокина: по семейной ипотеке можно будет купить жилье в малых городах
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах c малым объемом жилищного строительства. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
По ее словам, пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, которая заканчивается 1 июля. Но на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.
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Цель этой идеи — поддержать жилищное строительство в малых городах и сельской местности. В настоящее время, в том числе, благодаря льготным ипотечным программам, рынок жилья перегрет в наиболее динамично развивающихся регионах. Это способствует укрупнению городских агломераций и перетоку жителей из менее успешных районов.
Предложенные главой государства изменения призваны смягчить этот диссонанс. “Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России”, — заключила Сорокина.
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