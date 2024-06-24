Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США
Глава Гагаузской автономии Гуцул заявила, что не восприняла всерьез санкции США
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не восприняла всерьез новость о введении против нее санкций США, поскольку с этой страной ее ничего не связывает.
Минфин США 12 июня сообщил, что добавил в санкционные списки более 30 человек, связанных с Россией, в том числе Гуцул.
"В США у меня нет ничего - ни недвижимости, ни банковских счетов. Меня с Америкой ничего не связывает. Когда мне прислали ссылку на эту новость, я восприняла ее как шутку. Очень жаль, что такие меры применяются. Это не дипломатия", - заявила Гуцул в эфире телеканала TVC 21.
Глава автономии сказала, что правящая партия "Действие и солидарность" и высшее руководство Молдавии некорректно информируют международных партнеров о процессах в республике. Гуцул считает, что если бы аккредитованные в стране дипломаты общались с руководством автономии, они бы поменяли свое мнение.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.