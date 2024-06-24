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Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США - РИА Новости, 24.06.2024
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19:04 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/gutsul-1955153472.html
Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США
Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США - РИА Новости, 24.06.2024
Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не восприняла всерьез новость о введении против нее санкций США, поскольку с этой... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:04
2024-06-24T19:04
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не восприняла всерьез новость о введении против нее санкций США, поскольку с этой страной ее ничего не связывает. Минфин США 12 июня сообщил, что добавил в санкционные списки более 30 человек, связанных с Россией, в том числе Гуцул. "В США у меня нет ничего - ни недвижимости, ни банковских счетов. Меня с Америкой ничего не связывает. Когда мне прислали ссылку на эту новость, я восприняла ее как шутку. Очень жаль, что такие меры применяются. Это не дипломатия", - заявила Гуцул в эфире телеканала TVC 21. Глава автономии сказала, что правящая партия "Действие и солидарность" и высшее руководство Молдавии некорректно информируют международных партнеров о процессах в республике. Гуцул считает, что если бы аккредитованные в стране дипломаты общались с руководством автономии, они бы поменяли свое мнение. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955117509.html
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в мире, молдавия, сша, россия, евгения гуцул, андриан канду, владимир новосадюк, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Россия, Евгения Гуцул, Андриан Канду, Владимир Новосадюк, Евросоюз
Гуцул сочла за шутку новость о введении против нее санкций США

Глава Гагаузской автономии Гуцул заявила, что не восприняла всерьез санкции США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не восприняла всерьез новость о введении против нее санкций США, поскольку с этой страной ее ничего не связывает.
Минфин США 12 июня сообщил, что добавил в санкционные списки более 30 человек, связанных с Россией, в том числе Гуцул.
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"В США у меня нет ничего - ни недвижимости, ни банковских счетов. Меня с Америкой ничего не связывает. Когда мне прислали ссылку на эту новость, я восприняла ее как шутку. Очень жаль, что такие меры применяются. Это не дипломатия", - заявила Гуцул в эфире телеканала TVC 21.
Глава автономии сказала, что правящая партия "Действие и солидарность" и высшее руководство Молдавии некорректно информируют международных партнеров о процессах в республике. Гуцул считает, что если бы аккредитованные в стране дипломаты общались с руководством автономии, они бы поменяли свое мнение.
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