https://ria.ru/20240624/gretsiya-1954977033.html

В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру

В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру - РИА Новости, 24.06.2024

В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру

Угрозы ливанского шиитского движения "Хезболлах" нанести удары по Кипру неприемлемы, Евросоюз поддерживает Кипр, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:48

2024-06-24T09:48

2024-06-24T10:17

в мире

кипр

ближний восток

греция

хасан насрулла

никос христодулидис

хезболла

евросоюз

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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Угрозы ливанского шиитского движения "Хезболлах" нанести удары по Кипру неприемлемы, Евросоюз поддерживает Кипр, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис по прибытии на совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, его заявление транслировал канал ЕС. "На Ближнем Востоке, несмотря на усилия в отношении мирного процесса, продолжается эскалация и расширение военных действий. Является неприемлемым действием угроза против государства-члена Европейского союза, против его суверенитета. Мы стоим на стороне Кипра, которому в этот момент угрожают грубо и цинично", - сказал Герапетритис. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла 19 июня в телеобращении впервые выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы в военных целях. Президент островного государства Никос Христодулидис в связи с угрозами нанести удары сказал, что Республика Кипр никоим образом не вовлечена в военные конфликты и является не частью проблемы Ближнего Востока, а частью ее решения.

https://ria.ru/20231220/izrail-1916886897.html

кипр

ближний восток

греция

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в мире, кипр, ближний восток, греция, хасан насрулла, никос христодулидис, хезболла, евросоюз