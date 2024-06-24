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В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру
В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру - РИА Новости, 24.06.2024
В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру
Угрозы ливанского шиитского движения "Хезболлах" нанести удары по Кипру неприемлемы, Евросоюз поддерживает Кипр, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:48
2024-06-24T09:48
2024-06-24T10:17
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хасан насрулла
никос христодулидис
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Угрозы ливанского шиитского движения "Хезболлах" нанести удары по Кипру неприемлемы, Евросоюз поддерживает Кипр, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис по прибытии на совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, его заявление транслировал канал ЕС. "На Ближнем Востоке, несмотря на усилия в отношении мирного процесса, продолжается эскалация и расширение военных действий. Является неприемлемым действием угроза против государства-члена Европейского союза, против его суверенитета. Мы стоим на стороне Кипра, которому в этот момент угрожают грубо и цинично", - сказал Герапетритис. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла 19 июня в телеобращении впервые выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы в военных целях. Президент островного государства Никос Христодулидис в связи с угрозами нанести удары сказал, что Республика Кипр никоим образом не вовлечена в военные конфликты и является не частью проблемы Ближнего Востока, а частью ее решения.
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в мире, кипр, ближний восток, греция, хасан насрулла, никос христодулидис, хезболла, евросоюз
В мире, Кипр, Ближний Восток, Греция, Хасан Насрулла, Никос Христодулидис, Хезболла, Евросоюз
В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру
Глава МИД Греции: угроза "Хезболлы" нанести удары по Кипру неприемлема