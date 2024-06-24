https://ria.ru/20240624/granitsa-1955157002.html

Минск выразил готовность к диалогу с Варшавой по сотрудничеству на границе

Минск выразил готовность к диалогу с Варшавой по сотрудничеству на границе - РИА Новости, 24.06.2024

Минск выразил готовность к диалогу с Варшавой по сотрудничеству на границе

ГлГлава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск готов к равноправному диалогу с Варшавой по приграничному сотрудничеству. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:20

2024-06-24T19:20

2024-06-24T19:44

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. ГлГлава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск готов к равноправному диалогу с Варшавой по приграничному сотрудничеству."Эти призывы и предложения (руководства Польши о закрытии остающихся функционирующих КПП на границе с Белоруссией) … ведут к эскалации, отражают ультимативный характер выстраивания отношений с партнерами... Единственный путь к деэскалации - это диалог. Если в Польше к этому готовы, хотя бы по приграничным вопросам, вопросам приграничного сотрудничества, которое было свернуто по инициативе польской стороны и других европейским партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать. Но на равноправной и взаимоуважительной основе", - сказал министр журналистам в понедельник в Минске.Алейник также подчеркнул, что закрытие всех КПП на польско-белорусской границе не повлияет на миграционную ситуацию. "Миграционные потоки никак не зависят от такого рода решений. Мигранты используют нелегальные пути перехода границы", - сказал он.Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский 22 июня в эфире телеканала TVN. Из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один приграничный пункт пропуска для грузового транспорта и один – для легкового.В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.

https://ria.ru/20240622/polsha-1954740157.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, сергей алейник, варшава