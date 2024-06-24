https://ria.ru/20240624/granitsa-1954990860.html
МИД Германии оценил ситуацию на ливано-израильской границе
МИД Германии оценил ситуацию на ливано-израильской границе - РИА Новости, 24.06.2024
МИД Германии оценил ситуацию на ливано-израильской границе
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала ситуацию на ливано-израильской границе "более чем тревожной" и подчеркнула, что дальнейшая эскалация стала бы катастрофой... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:44
2024-06-24T10:44
2024-06-24T10:46
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анналена бербок
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала ситуацию на ливано-израильской границе "более чем тревожной" и подчеркнула, что дальнейшая эскалация стала бы катастрофой для региона. "Я в очередной раз поеду в этот регион (Ближний Восток - ред.), в том числе и в Ливан, потому что ситуация на так называемой "синей линии" на севере Израиля более чем тревожная. Дальнейшая эскалация стала бы катастрофой для всех людей в этом регионе", - сказала Бербок перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Выступление главы МИД ФРГ транслировалось на сайте Европейской комиссии. Кроме того, Бербок в очередной раз заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в ходе атаки на Израиль. В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240623/smi-1954806735.html
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в мире, израиль, ливан, ближний восток, анналена бербок, исраэль кац, хезболла, мид германии, евросоюз
В мире, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Анналена Бербок, Исраэль Кац, Хезболла, МИД Германии, Евросоюз
МИД Германии оценил ситуацию на ливано-израильской границе
Глава МИД ФРГ Бербок назвала ситуацию на ливано-израильской границе тревожной
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала ситуацию на ливано-израильской границе "более чем тревожной" и подчеркнула, что дальнейшая эскалация стала бы катастрофой для региона.
«
"Я в очередной раз поеду в этот регион (Ближний Восток - ред.), в том числе и в Ливан, потому что ситуация на так называемой "синей линии" на севере Израиля более чем тревожная. Дальнейшая эскалация стала бы катастрофой для всех людей в этом регионе", - сказала Бербок перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Выступление главы МИД ФРГ транслировалось на сайте Европейской комиссии.
Кроме того, Бербок в очередной раз заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в ходе атаки на Израиль.
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.