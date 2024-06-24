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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2024
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07:42 24.06.2024 (обновлено: 07:52 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/gorlovka-1954954061.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:42
2024-06-24T07:52
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 06:00 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 01.55 и 4.00 было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району этого города, из них три – кассетного типа. В 6.35 ВСУ обстреляли так же Петровский район Донецка тремя снарядами такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, а также сбросили боеприпас с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 06:00 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что в 01.55 и 4.00 было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району этого города, из них три – кассетного типа. В 6.35 ВСУ обстреляли так же Петровский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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