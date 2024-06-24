https://ria.ru/20240624/germaniya-1955037770.html

Берлин принял неожиданное решение по России, пишут СМИ

Берлин принял неожиданное решение по России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Берлин принял неожиданное решение по России, пишут СМИ

Страны Прибалтики раскритиковали Германию за слишком мягкие санкции в отношении России, передает n-tv. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:54

2024-06-24T12:54

2024-06-24T14:30

германия

россия

прибалтика

габриэлюс ландсбергис

евросоюз

совет евросоюза

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Страны Прибалтики раскритиковали Германию за слишком мягкие санкции в отношении России, передает n-tv."Санкции, к сожалению, оказались "слабее", чем планировалось, выступил с критикой министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис", — говорится в статье.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что Евросоюзу становится все труднее прийти к консенсусу в вопросе новых ограничительных мер. Издание пишет, что если раньше "головной болью" Европы в этом вопросе была Венгрия, то теперь правительство Германии встало на пути у ЕС. Так, Евросоюз хотел ввести ответственность для европейских компаний, чьи санкционные товары оказываются в России. Однако Берлин возразил, что эти меры наносят больший ущерб Германии как крупнейшему экспортеру ЕС, нежели России. По итогу было принято решение, что компаниям надо "прикладывать все возможные усилия", чтобы не нарушать имеющиеся санкции, указывается в материале.ЕС в 14-м пакете санкций расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций, следует из распространенного заявления Совета Евросоюза. Там также сообщается, что под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против Москвы.

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

германия

россия

прибалтика

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германия, россия, прибалтика, габриэлюс ландсбергис, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии