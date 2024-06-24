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Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2024
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19:28 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2024
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:28
2024-06-24T19:28
в мире
сша
израиль
иран
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока не ликвидирует радикальное палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, как живых, так и погибших, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Я обещаю три вещи. Во-первых, мы не закончим войну, пока не вернем всех 120 похищенных – как живых, так и мертвых. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась", - заявил премьер на пленуме кнессета (парламента). Второй пункт, который, по словам Нетаньяху, не противоречит первому, заключается в том, что Израиль "не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС и пока не вернет жителей юга и севера в целости и сохранности в свои дома". "В-третьих - любой ценой и любым способом мы помешаем намерениям Ирана нас уничтожить", - заключил премьер.
https://ria.ru/20240624/konflikt-1915630213.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, иран, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Иран, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль привержен плану по прекращению огня в секторе Газа

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока не ликвидирует радикальное палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, как живых, так и погибших, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Я обещаю три вещи. Во-первых, мы не закончим войну, пока не вернем всех 120 похищенных – как живых, так и мертвых. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась", - заявил премьер на пленуме кнессета (парламента).
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Второй пункт, который, по словам Нетаньяху, не противоречит первому, заключается в том, что Израиль "не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС и пока не вернет жителей юга и севера в целости и сохранности в свои дома".
"В-третьих - любой ценой и любым способом мы помешаем намерениям Ирана нас уничтожить", - заключил премьер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США
20 июня, 21:42
 
В миреСШАИзраильИранДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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