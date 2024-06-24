https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html

Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2024

Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:28

2024-06-24T19:28

2024-06-24T19:28

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израиль

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока не ликвидирует радикальное палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, как живых, так и погибших, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Я обещаю три вещи. Во-первых, мы не закончим войну, пока не вернем всех 120 похищенных – как живых, так и мертвых. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась", - заявил премьер на пленуме кнессета (парламента). Второй пункт, который, по словам Нетаньяху, не противоречит первому, заключается в том, что Израиль "не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС и пока не вернет жителей юга и севера в целости и сохранности в свои дома". "В-третьих - любой ценой и любым способом мы помешаем намерениям Ирана нас уничтожить", - заключил премьер.

https://ria.ru/20240624/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

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в мире, сша, израиль, иран, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году