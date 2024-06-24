https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2024
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:28
2024-06-24T19:28
2024-06-24T19:28
в мире
сша
израиль
иран
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль сохраняет приверженность своему же предложению по прекращению огня в секторе Газа, озвученному президентом США Джо Байденом, но не прекратит войну, пока не ликвидирует радикальное палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, как живых, так и погибших, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Я обещаю три вещи. Во-первых, мы не закончим войну, пока не вернем всех 120 похищенных – как живых, так и мертвых. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась", - заявил премьер на пленуме кнессета (парламента). Второй пункт, который, по словам Нетаньяху, не противоречит первому, заключается в том, что Израиль "не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС и пока не вернет жителей юга и севера в целости и сохранности в свои дома". "В-третьих - любой ценой и любым способом мы помешаем намерениям Ирана нас уничтожить", - заключил премьер.
https://ria.ru/20240624/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Иран, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не прекратит войну, пока не ликвидирует ХАМАС, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль привержен плану по прекращению огня в секторе Газа