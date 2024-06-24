https://ria.ru/20240624/gaz-1955004749.html

Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию

Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию - РИА Новости, 24.06.2024

Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию

Евросоюз ввел в понедельник санкции, ограничивающие представление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:36

2024-06-24T11:36

2024-06-24T11:36

экономика

россия

санкции в отношении россии

цены на нефть

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел в понедельник санкции, ограничивающие представление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме, следует из заявления Совета ЕС. "С целью гарантии того, что инфраструктура в ЕС не используется для перегрузки российского сжиженного газа для третьих стран, что должно значительно снизить доходы России от продажи и транспортировки СПГ, ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для дальнейших поставок в третьи страны", - говорится в заявлении в связи с принятием 14-ого пакета ограничений. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В документе также уточняется, что запрет распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Также запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". При этом Еврокомиссия будет следить за развитием ситуации в связи с новыми запретами и примет меры для смягчения последствий ограничений для ЕС в случае необходимости. В ЕК, в свою очередь, уточнили, что ЕС устанавливает переходный период в девять месяцев, после чего запретит перевалку СПГ из России через порты Евросоюза. Ранее сообщалось, что меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов. Как заявляла газета Soir, эти суда доставляют СПГ в такие европейский порты как Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции, затем газ перевозится обычными танкерами для СПГ на азиатский рынок, в частности, в Китай. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть, евросоюз