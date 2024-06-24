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Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино
Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино
Утром во вторник пожарные и инспекторы смогут зайти в здание, которое сейчас горит во Фрязино, чтобы оценить последствия пожара и выявить его причины, сообщил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:00
2024-06-24T21:00
2024-06-24T21:00
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Утром во вторник пожарные и инспекторы смогут зайти в здание, которое сейчас горит во Фрязино, чтобы оценить последствия пожара и выявить его причины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. МЧС РФ в своем Telegram-канале сообщало, что пожар в горящем здании во Фрязино локализован на площади пять тысяч квадратных метров. "Спасатели будут поиски продолжать. После проведения штаба есть понимание, что тушение этого здания, которое до сих пор еще имеет открытые очаги возгорания, займет продолжительное время. Соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами для того, чтобы осмотреть все, что там произошло, и выявить причину пожара", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.
фрязино
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-24T21:00
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РИА Новости
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Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино
Воробьев: пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино