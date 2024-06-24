https://ria.ru/20240624/fryazino-1955173852.html

Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино

Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Пожарные и инспекторы оценят последствия и причины пожара во Фрязино

Утром во вторник пожарные и инспекторы смогут зайти в здание, которое сейчас горит во Фрязино, чтобы оценить последствия пожара и выявить его причины, сообщил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:00

2024-06-24T21:00

2024-06-24T21:00

происшествия

фрязино

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Утром во вторник пожарные и инспекторы смогут зайти в здание, которое сейчас горит во Фрязино, чтобы оценить последствия пожара и выявить его причины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. МЧС РФ в своем Telegram-канале сообщало, что пожар в горящем здании во Фрязино локализован на площади пять тысяч квадратных метров. "Спасатели будут поиски продолжать. После проведения штаба есть понимание, что тушение этого здания, которое до сих пор еще имеет открытые очаги возгорания, займет продолжительное время. Соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами для того, чтобы осмотреть все, что там произошло, и выявить причину пожара", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.

фрязино

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-24T21:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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