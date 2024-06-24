https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью - РИА Новости, 24.06.2024
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:29
2024-06-24T20:29
2024-06-24T20:51
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов Контур.Фокус. Как следует из сообщения, проверку в сентябре 2017 года проводили специалисты ГУМЧС по Московской области, по ее итогам были выявлены 13 нарушений, было возбуждено административное дело. Ранее, в апреле 2017 года, в здании проходила плановая проверка. Нарушения были выявлены в сфере соблюдений требований пожарной безопасности, следует из документа. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T20:29
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-24T20:29
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PT0M21S
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов Контур.Фокус.
2024-06-24T20:29
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PT0M26S
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов Контур.Фокус.
Как следует из сообщения, проверку в сентябре 2017 года проводили специалисты ГУМЧС по Московской области, по ее итогам были выявлены 13 нарушений, было возбуждено административное дело.
Ранее, в апреле 2017 года, в здании проходила плановая проверка.
Нарушения были выявлены в сфере соблюдений требований пожарной безопасности, следует из документа.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника
" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.