https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html

В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью

В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью - РИА Новости, 24.06.2024

В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью

Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:29

2024-06-24T20:29

2024-06-24T20:51

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проверки здания во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, проводились в 2017 году и выявили нарушения требований пожарной безопасности, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов Контур.Фокус. Как следует из сообщения, проверку в сентябре 2017 года проводили специалисты ГУМЧС по Московской области, по ее итогам были выявлены 13 нарушений, было возбуждено административное дело. Ранее, в апреле 2017 года, в здании проходила плановая проверка. Нарушения были выявлены в сфере соблюдений требований пожарной безопасности, следует из документа. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.

фрязино

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T20:29 true PT0M26S

Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-24T20:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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