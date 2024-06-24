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Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника - РИА Новости, 24.06.2024
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника
Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:14
2024-06-24T15:14
2024-06-24T15:14
россия
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота. "В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении. Во время выхода в море экипажами кораблей также было проведено учение по отражению налета БПЛА и безэкипажных катеров условного противника с помощью ствольной артиллерии и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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россия, балтийский флот вмф россии
Россия, Балтийский флот ВМФ России
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника
Минобороны: катер Балтийского флота "уничтожил" морские цели крылатыми ракетами