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Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника - РИА Новости, 24.06.2024
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15:14 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/flot-1955078362.html
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника - РИА Новости, 24.06.2024
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника
Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:14
2024-06-24T15:14
россия
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота. "В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении. Во время выхода в море экипажами кораблей также было проведено учение по отражению налета БПЛА и безэкипажных катеров условного противника с помощью ствольной артиллерии и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
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россия, балтийский флот вмф россии
Россия, Балтийский флот ВМФ России
Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника

Минобороны: катер Балтийского флота "уничтожил" морские цели крылатыми ракетами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРакетный катер "Димитровград"
Ракетный катер Димитровград - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракетный катер "Димитровград". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота.
«
"В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.
Во время выхода в море экипажами кораблей также было проведено учение по отражению налета БПЛА и безэкипажных катеров условного противника с помощью ствольной артиллерии и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
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