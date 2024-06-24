https://ria.ru/20240624/flot-1955078362.html

Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника

Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника - РИА Новости, 24.06.2024

Катер "Димитровград" выпустил ракеты по кораблям условного противника

Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:14

2024-06-24T15:14

2024-06-24T15:14

россия

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетный катер Балтийского флота РФ "Димитровград" провёл учение, в ходе которого совершил электронные пуски по отряду кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота. "В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении. Во время выхода в море экипажами кораблей также было проведено учение по отражению налета БПЛА и безэкипажных катеров условного противника с помощью ствольной артиллерии и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

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россия, балтийский флот вмф россии