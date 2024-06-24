https://ria.ru/20240624/finlyandiya-1955045226.html
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу - РИА Новости, 24.06.2024
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:25
2024-06-24T13:25
2024-06-24T13:25
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций. Финляндия с 15 апреля ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954240891.html
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в мире, финляндия, россия, балтийское море
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций.
Финляндия с 15 апреля ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.
"Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.