https://ria.ru/20240624/finlyandiya-1955045226.html

Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу - РИА Новости, 24.06.2024

Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:25

2024-06-24T13:25

2024-06-24T13:25

в мире

финляндия

россия

балтийское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955046331_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4fbaec7566f02ca01984ff637436225b.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций. Финляндия с 15 апреля ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954240891.html

https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950206094.html

финляндия

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, россия, балтийское море