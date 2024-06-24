Рейтинг@Mail.ru
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/finlyandiya-1955045226.html
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу - РИА Новости, 24.06.2024
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:25
2024-06-24T13:25
в мире
финляндия
россия
балтийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955046331_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4fbaec7566f02ca01984ff637436225b.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций. Финляндия с 15 апреля ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954240891.html
https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950206094.html
финляндия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955046331_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6b0039dbceca1c116758337ddbbb7122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, балтийское море
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море
Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря

© Фото : Министерство транспорта и связи ФинляндииСайменский канал
Сайменский канал - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Министерство транспорта и связи Финляндии
Сайменский канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря, сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций.
Финляндия с 15 апреля ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Финляндия отказалась от диалога с Россией, пока идет конфликт на Украине
20 июня, 14:19
"Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Эксперт оценил траты Финляндии на переход с "русского" стандарта ж/д колеи
3 июня, 15:53
 
В миреФинляндияРоссияБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала