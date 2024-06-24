https://ria.ru/20240624/feor-1955008754.html

Глава ФЕОР призвал сплотиться для искоренения зла в мире

Глава ФЕОР призвал сплотиться для искоренения зла в мире - РИА Новости, 24.06.2024

Глава ФЕОР призвал сплотиться для искоренения зла в мире

Глава Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода после терактов в Дагестане призвал народы и конфессии России еще больше сплотиться для... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:46

2024-06-24T11:46

2024-06-24T11:46

россия

дербент

махачкала

александр бородай

федерация еврейских общин россии

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода после терактов в Дагестане призвал народы и конфессии России еще больше сплотиться для искоренения зла в мире. "Произошедшие события не должны разобщить представителей различных народов и конфессий, но должны заставить нас с еще большей силой стремиться к взаимопониманию. Потому что только сообща мы можем искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента ФЕОР раввина Александра Бороды. Любой теракт является преступлением против человечности и общих ценностей, добавил раввин. "К сожалению, каждый из нас не способен противостоять стихийному проявлению зла, но в наших силах не дать возможности его оправдывать. Чтобы никакие события и никакие агрессоры не могли исказить наше понимание добра, уважения и толерантности, требуется принципиальное осуждение террористических актов", – говорится в его заявлении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

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дербент

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россия, дербент, махачкала, александр бородай, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия