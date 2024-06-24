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Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ
Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:45
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. "Зеленский, как ожидается, в четверг посетит первый день саммита Евросовета в Брюсселе", - пишет издание. Его визит будет связан, в частности, с формальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, отмечает газета. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ
Politico: Зеленский в четверг посетит первый день саммита Евросоюза в Брюсселе