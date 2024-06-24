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Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1955144810.html
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ
Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. "Зеленский, как ожидается, в четверг посетит первый день саммита Евросовета в Брюсселе", - пишет издание. Его визит будет связан, в частности, с формальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, отмечает газета. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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украина, в мире, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ

Politico: Зеленский в четверг посетит первый день саммита Евросоюза в Брюсселе

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС.
"Зеленский, как ожидается, в четверг посетит первый день саммита Евросовета в Брюсселе", - пишет издание. Его визит будет связан, в частности, с формальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, отмечает газета.
Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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