https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1955144810.html

Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ

Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Зеленский 27 июня может посетить саммит лидеров ЕС, пишут СМИ

Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:45

2024-06-24T18:45

2024-06-24T18:45

специальная военная операция на украине

украина

в мире

евросоюз

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский, как ожидается, в четверг 27 июня посетит саммит глав Евросоюза в Брюсселе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. "Зеленский, как ожидается, в четверг посетит первый день саммита Евросовета в Брюсселе", - пишет издание. Его визит будет связан, в частности, с формальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, отмечает газета. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, евросоюз, владимир зеленский