https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1955110401.html

В Венгрии пообещали во главе Евросоюза сфокусироваться на Балканах

В Венгрии пообещали во главе Евросоюза сфокусироваться на Балканах - РИА Новости, 24.06.2024

В Венгрии пообещали во главе Евросоюза сфокусироваться на Балканах

Венгрия считает двойные стандарты при приеме в ЕС Украины и стран Западных Балкан глумлением над политикой расширения, став председателем ЕС, Будапешт... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:46

2024-06-24T16:46

2024-06-24T17:35

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Венгрия считает двойные стандарты при приеме в ЕС Украины и стран Западных Балкан глумлением над политикой расширения, став председателем ЕС, Будапешт сфокусируется на евроинтеграции балканских стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Страны Западных Балкан находятся в статусе кандидата в члены ЕС в среднем 15 лет и два месяца. Им приходится столько ждать, потому что часть стран Западной Европы, ссылаясь на так называемые достижения, постоянно чинит препятствия на пути расширения ЕС. При этом в случае с Украиной эти страны считают достижения менее важными. Мы считаем все это глумлением над политикой расширения ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Министр добавил, что в ходе венгерского председательства в ЕС, которое начнется 1 июля, "в важном фокусе будет ускорение расширения ЕС в направлении Западных Балкан", Будапешт будет стремиться к тому, чтобы "достижения балканских стран оценивали реально, прагматично и не на идеологических основаниях". Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.

https://ria.ru/20240624/ssha-1954963286.html

https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз