https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954992508.html

ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России

ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России

Евросоюз в рамках нового, 14-го пакета антироссийских санкций запретил СМИ этого объединения, а также политическим партиям и аналитическим организациям... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:54

2024-06-24T10:54

2024-06-24T10:54

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, 14-го пакета антироссийских санкций запретил СМИ этого объединения, а также политическим партиям и аналитическим организациям принимать финансирование из российских источников, следует из распространенного Советом ЕС заявления. "Ввиду продолжающихся попыток России вмешиваться в демократические процессы ЕС... Совет ЕС решил, что политические партии, НПО, фонды, аналитические центры, поставщики медиауслуг в Евросоюзе более не могут принимать финансирование, поступающее от России или ее доверенных лиц", - указывается в документе. Там поясняется, что данные меры "не будут препятствовать поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять другую деятельность в ЕС, к примеру, исследования и интервью".

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии