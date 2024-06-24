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ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России - РИА Новости, 24.06.2024
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10:54 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954992508.html
ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России
ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России
Евросоюз в рамках нового, 14-го пакета антироссийских санкций запретил СМИ этого объединения, а также политическим партиям и аналитическим организациям... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:54
2024-06-24T10:54
россия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, 14-го пакета антироссийских санкций запретил СМИ этого объединения, а также политическим партиям и аналитическим организациям принимать финансирование из российских источников, следует из распространенного Советом ЕС заявления. "Ввиду продолжающихся попыток России вмешиваться в демократические процессы ЕС... Совет ЕС решил, что политические партии, НПО, фонды, аналитические центры, поставщики медиауслуг в Евросоюзе более не могут принимать финансирование, поступающее от России или ее доверенных лиц", - указывается в документе. Там поясняется, что данные меры "не будут препятствовать поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять другую деятельность в ЕС, к примеру, исследования и интервью".
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россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
ЕС запретил СМИ и политическим партиям принимать финансирование от России

Совет ЕС: фонды, партии и СМИ в союзе больше не смогут получать деньги от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, 14-го пакета антироссийских санкций запретил СМИ этого объединения, а также политическим партиям и аналитическим организациям принимать финансирование из российских источников, следует из распространенного Советом ЕС заявления.
"Ввиду продолжающихся попыток России вмешиваться в демократические процессы ЕС... Совет ЕС решил, что политические партии, НПО, фонды, аналитические центры, поставщики медиауслуг в Евросоюзе более не могут принимать финансирование, поступающее от России или ее доверенных лиц", - указывается в документе.
Там поясняется, что данные меры "не будут препятствовать поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять другую деятельность в ЕС, к примеру, исследования и интервью".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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