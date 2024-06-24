https://ria.ru/20240624/evrobondy-1955150122.html

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах - РИА Новости, 24.06.2024

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:57

2024-06-24T18:57

2024-06-24T18:57

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 34,7 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 34,7 миллиарда рублей (эквивалент 394,2 миллиона долларов США), сообщил Минфин. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)