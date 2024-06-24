https://ria.ru/20240624/evrobondy-1955150122.html
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах - РИА Новости, 24.06.2024
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:57
2024-06-24T18:57
2024-06-24T18:57
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 34,7 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 34,7 миллиарда рублей (эквивалент 394,2 миллиона долларов США), сообщил Минфин. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://ria.ru/20240319/vyplaty-1934310066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах
Минфин выплатил купон по евробондам на общую сумму 34,7 миллиарда рублей