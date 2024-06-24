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ЕС может затруднить въезд грузинским чиновникам, заявили в МИД Финляндии
ЕС может затруднить въезд грузинским чиновникам, заявили в МИД Финляндии - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС может затруднить въезд грузинским чиновникам, заявили в МИД Финляндии
ЕС может затруднить грузинским чиновникам въезд в Европу на фоне принятия в стране закона об иноагентах, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:23
2024-06-24T12:23
2024-06-24T12:23
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ЕС может затруднить грузинским чиновникам въезд в Европу на фоне принятия в стране закона об иноагентах, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. "Например, мы можем затруднить грузинским чиновникам поездки в Европу… Это меры, которые будут применены именно по отношению к правительству Грузии, а не к грузинскому народу", - сказала она журналистам по прибытии на совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция велась каналом ЕС. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в Евросоюзе критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах, грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html
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в мире, грузия, европа, финляндия, евросоюз
В мире, Грузия, Европа, Финляндия, Евросоюз
ЕС может затруднить въезд грузинским чиновникам, заявили в МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии: ЕС может затруднить грузинским чиновникам въезд в Европу