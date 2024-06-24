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В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева - РИА Новости, 24.06.2024
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08:28 24.06.2024 (обновлено: 09:21 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/es-1954957064.html
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева - РИА Новости, 24.06.2024
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева
В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку Евросоюзом оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает газета... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:28
2024-06-24T09:21
россия
украина
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку Евросоюзом оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", — пишет издание.Источники газеты сообщили, что найденного Евросоюзом юридического решения, позволяющего пренебречь возражениями Венгрии, вероятно, также будет достаточно, чтобы обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки". Тем не менее, как заявили чиновники изданию, Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы заморожены — эти санкции должны продлеваться единогласно странами — членами ЕС каждые шесть месяцев. В свою очередь, Боррель сообщил изданию, что Брюссель предложил Будапешту соглашение, схожее с тем, которое достигли с НАТО: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах ЕС по поддержке Киева в обмен на неналожение вето на подобные инициативы ЕС, однако Венгрия отказалась. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% направят на программы по восстановлению Украины. В то же время страны G7 на июньском саммите в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать за счет доходов от замороженных резервов Москвы. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В российском МИД заморозку активов в Европе назвали воровством. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать на конфискацию активов на Западе. По его словам, у России "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России".
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россия, украина, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева

Financial Times: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку Евросоюзом оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", — пишет издание.
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Источники газеты сообщили, что найденного Евросоюзом юридического решения, позволяющего пренебречь возражениями Венгрии, вероятно, также будет достаточно, чтобы обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки".
Тем не менее, как заявили чиновники изданию, Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы заморожены — эти санкции должны продлеваться единогласно странами — членами ЕС каждые шесть месяцев.
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В свою очередь, Боррель сообщил изданию, что Брюссель предложил Будапешту соглашение, схожее с тем, которое достигли с НАТО: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах ЕС по поддержке Киева в обмен на неналожение вето на подобные инициативы ЕС, однако Венгрия отказалась.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% направят на программы по восстановлению Украины.
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В то же время страны G7 на июньском саммите в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать за счет доходов от замороженных резервов Москвы.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В российском МИД заморозку активов в Европе назвали воровством. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать на конфискацию активов на Западе. По его словам, у России "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России".
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