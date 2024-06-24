https://ria.ru/20240624/ekovystavka-1955072496.html

Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке

Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке - РИА Новости, 24.06.2024

Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке

Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экология в россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Впоследствии работы участников представят на выставке. "Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Международный онлайн-конкурс "Экотрадиция" проводится в РФ с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе Экспертного совета – депутаты Госдумы, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экология в россии