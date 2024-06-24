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Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке - РИА Новости, 24.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:01 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ekovystavka-1955072496.html
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке - РИА Новости, 24.06.2024
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке
Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экология в россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Впоследствии работы участников представят на выставке. "Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Международный онлайн-конкурс "Экотрадиция" проводится в РФ с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе Экспертного совета – депутаты Госдумы, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), экология в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экология в России

Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке

© iStock.com / Stefan SimonovskiДевушка рисует на планшете
Девушка рисует на планшете - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / Stefan Simonovski
Девушка рисует на планшете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Впоследствии работы участников представят на выставке.
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье
Вчера, 13:57
"Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Международный онлайн-конкурс "Экотрадиция" проводится в РФ с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе Экспертного совета – депутаты Госдумы, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экология в России
 
 
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