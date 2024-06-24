https://ria.ru/20240624/ekovystavka-1955072496.html
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке - РИА Новости, 24.06.2024
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в эковыставке
Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Впоследствии работы участников представят на выставке. "Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Международный онлайн-конкурс "Экотрадиция" проводится в РФ с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе Экспертного совета – депутаты Госдумы, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экология в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экология в России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проект "Экотрадиция" презентовал интерактивную онлайн-выставку "Национальные Экотрадиции", участники мероприятия смогут создать рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Впоследствии работы участников представят на выставке.
"Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Международный онлайн-конкурс "Экотрадиция" проводится в РФ
с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана
, Узбекистана
и Беларуси
. В составе Экспертного совета – депутаты Госдумы
, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.