https://ria.ru/20240624/efiopiya-1955123271.html

Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве

Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве - РИА Новости, 24.06.2024

Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:35

2024-06-24T17:35

2024-06-24T17:35

в мире

эфиопия

михаил богданов

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930446411_0:0:395:222_1920x0_80_0_0_34e4690857a2cdd90001c509e65ed703.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии Чама Угалу Урята в связи с завершением его миссии в Москве, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы была констатирована высокая динамика развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, включая конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС", - сообщило министерство. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте посол страны в России Чам Угала Урят сообщил в интервью РИА Новости, что осенью на саммит стран БРИКС приедет делегация Эфиопии высокого уровня.

https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эфиопия, михаил богданов, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), брикс