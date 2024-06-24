Рейтинг@Mail.ru
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/efiopiya-1955123271.html
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:35
2024-06-24T17:35
в мире
эфиопия
михаил богданов
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930446411_0:0:395:222_1920x0_80_0_0_34e4690857a2cdd90001c509e65ed703.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии Чама Угалу Урята в связи с завершением его миссии в Москве, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы была констатирована высокая динамика развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, включая конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС", - сообщило министерство. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте посол страны в России Чам Угала Урят сообщил в интервью РИА Новости, что осенью на саммит стран БРИКС приедет делегация Эфиопии высокого уровня.
https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930446411_35:0:331:222_1920x0_80_0_0_9ba4c8852f90f93a932d73e6f44f9753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, михаил богданов, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), брикс
В мире, Эфиопия, Михаил Богданов, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), БРИКС
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве

Богданов принял посла Эфиопии Чама Угалу Урята после завершения миссии в Москве

© Фото : УлГПУ им. И.Н. УльяноваЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии Чама Угалу Урята в связи с завершением его миссии в Москве, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы была констатирована высокая динамика развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, включая конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС", - сообщило министерство.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте посол страны в России Чам Угала Урят сообщил в интервью РИА Новости, что осенью на саммит стран БРИКС приедет делегация Эфиопии высокого уровня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
26 июля 2023, 01:02
 
В миреЭфиопияМихаил БогдановЧам Угала Урят (посол Эфиопии в России )БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала