https://ria.ru/20240624/efiopiya-1955123271.html
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:35
2024-06-24T17:35
2024-06-24T17:35
в мире
эфиопия
михаил богданов
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
брикс
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии Чама Угалу Урята в связи с завершением его миссии в Москве, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы была констатирована высокая динамика развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, включая конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС", - сообщило министерство. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте посол страны в России Чам Угала Урят сообщил в интервью РИА Новости, что осенью на саммит стран БРИКС приедет делегация Эфиопии высокого уровня.
https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, михаил богданов, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), брикс
В мире, Эфиопия, Михаил Богданов, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), БРИКС
Посол Эфиопии в России завершил работу в Москве
Богданов принял посла Эфиопии Чама Угалу Урята после завершения миссии в Москве
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии Чама Угалу Урята в связи с завершением его миссии в Москве, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы была констатирована высокая динамика развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, включая конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС", - сообщило министерство.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте посол страны в России Чам Угала Урят
сообщил в интервью РИА Новости, что осенью на саммит стран БРИКС
приедет делегация Эфиопии высокого уровня.