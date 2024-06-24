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Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц - РИА Новости, 24.06.2024
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10:11 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dtp-1954983803.html
Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц
Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц - РИА Новости, 24.06.2024
Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц
Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:11
2024-06-24T10:11
происшествия
авто
боготольский район
красноярский край
красноярск
группа газ
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. "По ходатайству следователя МО МВД России "Боготольский" 35-летний водитель автомобиля Toyota Estima, допустивший ДТП, унесшее жизни 4 иностранных граждан, заключен под стражу на 1 месяц", - говорится в сообщении ведомства. Ранее МВД сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. Предварительно было установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. На водителя завели дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ). РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, боготольский район, красноярский край, красноярск, группа газ, toyota corolla
Происшествия, Авто, Боготольский район, Красноярский край, Красноярск, Группа ГАЗ, Toyota Corolla
Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц

В Красноярском крае арестовали на месяц виновника ДТП, где погибли 4 иностранца

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с иностранцами в Красноярском крае
На месте ДТП с иностранцами в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с иностранцами в Красноярском крае. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.
«
"По ходатайству следователя МО МВД России "Боготольский" 35-летний водитель автомобиля Toyota Estima, допустивший ДТП, унесшее жизни 4 иностранных граждан, заключен под стражу на 1 месяц", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее МВД сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины.
Предварительно было установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. На водителя завели дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.
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ПроисшествияАвтоБоготольский районКрасноярский крайКрасноярскГруппа ГАЗToyota Corolla
 
 
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