https://ria.ru/20240624/dtp-1954983803.html

Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц

Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц - РИА Новости, 24.06.2024

Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц

Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:11

2024-06-24T10:11

2024-06-24T10:11

происшествия

авто

боготольский район

красноярский край

красноярск

группа газ

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. "По ходатайству следователя МО МВД России "Боготольский" 35-летний водитель автомобиля Toyota Estima, допустивший ДТП, унесшее жизни 4 иностранных граждан, заключен под стражу на 1 месяц", - говорится в сообщении ведомства. Ранее МВД сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. Предварительно было установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. На водителя завели дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ). РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

боготольский район

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, боготольский район, красноярский край, красноярск, группа газ, toyota corolla