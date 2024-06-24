Виновника смертельного ДТП в Красноярском крае арестовали на месяц
В Красноярском крае арестовали на месяц виновника ДТП, где погибли 4 иностранца
На месте ДТП с иностранцами в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Виновника аварии в Боготольском районе, где погибли четыре иностранца и трое пострадали, арестовали на один месяц, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.
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"По ходатайству следователя МО МВД России "Боготольский" 35-летний водитель автомобиля Toyota Estima, допустивший ДТП, унесшее жизни 4 иностранных граждан, заключен под стражу на 1 месяц", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее МВД сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины.
Предварительно было установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. На водителя завели дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.
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