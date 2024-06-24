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В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 24.06.2024
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света
Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:18
2024-06-24T10:18
2024-06-24T10:18
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петровский район
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт и 35 кВт. Обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24 500 абонентов", - написал Кулемзин. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света
Мэр Кулемзин: 24,5 тыс абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ