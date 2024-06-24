https://ria.ru/20240624/donetsk-1954985131.html

В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света

В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 24.06.2024

В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света

Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:18

2024-06-24T10:18

2024-06-24T10:18

в мире

жкх

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт и 35 кВт. Обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24 500 абонентов", - написал Кулемзин. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, жкх, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины