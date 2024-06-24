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В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 24.06.2024
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10:18 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/donetsk-1954985131.html
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 24.06.2024
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света
Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:18
2024-06-24T10:18
в мире
жкх
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт и 35 кВт. Обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24 500 абонентов", - написал Кулемзин. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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в мире, жкх, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке более 24 тысяч абонентов остались без света

Мэр Кулемзин: 24,5 тыс абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт и 35 кВт. Обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24 500 абонентов", - написал Кулемзин.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЖКХПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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