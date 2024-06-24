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В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.06.2024
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13:09 24.06.2024 (обновлено: 13:14 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/doktrina-1955042381.html
В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия
В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия
Проработка вопроса об изменении время принятия решения на применение ядерного оружия ведется, ее нужно приводить к современным реалиям, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:09
2024-06-24T13:14
россия
дмитрий песков
андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проработка вопроса об изменении время принятия решения на применение ядерного оружия ведется, ее нужно приводить к современным реалиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении (ядерной - ред.) доктрины в соответствии с нынешними реалиями - об этом говорил президент (РФ) Путин. Эта работа ведется, пока мне больше сказать нечего", - сказал Песков журналистам. Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.
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россия, дмитрий песков, андрей картаполов, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Андрей Картаполов, Безопасность
В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия

Песков: вопрос о приведении ядерной доктрины к современным реалиям обсуждается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проработка вопроса об изменении время принятия решения на применение ядерного оружия ведется, ее нужно приводить к современным реалиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении (ядерной - ред.) доктрины в соответствии с нынешними реалиями - об этом говорил президент (РФ) Путин. Эта работа ведется, пока мне больше сказать нечего", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.
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