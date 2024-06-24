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Додин получил "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:42 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dodin-1955179506.html
Додин получил "Золотую маску"
Додин получил "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Додин получил "Золотую маску"
Режиссер Лев Додин получил "Золотую маску" как лучший режиссер драматического спектакля "Чайка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:42
2024-06-24T21:42
культура
россия
елизавета боярская
лев додин
москва
евгений вахтангов
новости культуры
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Режиссер Лев Додин получил "Золотую маску" как лучший режиссер драматического спектакля "Чайка", передает корреспондент РИА Новости."Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину - это его награда", - сказала актриса Елизавета Боярская, принимая награду за Додина.Она напомнила, что 14 мая Додину исполнилось 80 лет. "Это большой юбилей и праздник для нашего театра и всего города Санкт-Петербурга", - подчеркнула актриса.Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова."Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия, елизавета боярская, лев додин, москва, евгений вахтангов, новости культуры
Культура, Россия, Елизавета Боярская, Лев Додин, Москва, Евгений Вахтангов, Новости культуры
Додин получил "Золотую маску"

Режиссер спектакля "Чайка" Лев Додин получил "Золотую маску"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРежиссер Лев Додин
Режиссер Лев Додин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Лев Додин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Режиссер Лев Додин получил "Золотую маску" как лучший режиссер драматического спектакля "Чайка", передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину - это его награда", - сказала актриса Елизавета Боярская, принимая награду за Додина.
Она напомнила, что 14 мая Додину исполнилось 80 лет. "Это большой юбилей и праздник для нашего театра и всего города Санкт-Петербурга", - подчеркнула актриса.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Награда Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Театральная премия "Золотая маска"
Вчера, 02:07
 
КультураРоссияЕлизавета БоярскаяЛев ДодинМоскваЕвгений ВахтанговНовости культуры
 
 
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