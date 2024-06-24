https://ria.ru/20240624/dodin-1955179506.html

Додин получил "Золотую маску"

Додин получил "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024

Додин получил "Золотую маску"

Режиссер Лев Додин получил "Золотую маску" как лучший режиссер драматического спектакля "Чайка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:42

2024-06-24T21:42

2024-06-24T21:42

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Режиссер Лев Додин получил "Золотую маску" как лучший режиссер драматического спектакля "Чайка", передает корреспондент РИА Новости."Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину - это его награда", - сказала актриса Елизавета Боярская, принимая награду за Додина.Она напомнила, что 14 мая Додину исполнилось 80 лет. "Это большой юбилей и праздник для нашего театра и всего города Санкт-Петербурга", - подчеркнула актриса.Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова."Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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россия, елизавета боярская, лев додин, москва, евгений вахтангов, новости культуры