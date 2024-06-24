https://ria.ru/20240624/dmitrieva-1955012569.html

Биография Анны Дмитриевой

Биография Анны Дмитриевой - РИА Новости, 24.06.2024

Биография Анны Дмитриевой

Советская теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР Анна Владимировна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве в семье главного художника МХАТа,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:55

2024-06-24T11:55

2024-06-24T11:55

справки

ссср

россия

москва

анна дмитриева

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Советская теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР Анна Владимировна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве в семье главного художника МХАТа, заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимир Дмитриева (1900-1948) и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой (1917-2001). Отец умер, когда Ане Дмитриевой было семь лет. Мать вторично вышла замуж за композитора Кирилла Молчанова. Брат Анны Дмитриевой – известный телеведущий Владимир Молчанов. Уже в детские годы будущая спортсменка вышла на корт. Этому способствовал двоюродный дед Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, народный артист РСФСР, который научил Дмитриеву держать ракетку и рассказал о тонкостях игры. Позже, начиная с 1953 года, Анна Дмитриева стала посещать секцию тенниса в ДСО "Динамо", которой руководила заслуженный мастер спорта СССР Нина Теплякова – одна из сильнейших советских теннисисток в 1930-е годы. Основам игры Дмитриеву обучала Нина Лео, которая была в списке десяти сильнейших ракеток Советского Союза.В 1954 году Анна Дмитриева стала чемпионкой Москвы в одиночном разряде среди девочек. С 16 лет спортсменка стала выступать во взрослых турнирах: в 1956 году она выиграла чемпионат Москвы в парном и смешанном разрядах, в 1957 году – победила в одиночном и парном разрядах, стала победительницей Всесоюзной спартакиады школьников в парном разряде. В 1958 году состоялся зарубежный дебют Дмитриевой: она победила в Бекнемском турнире юниоров и стала финалисткой Уимблдонского турнира среди девушек.Отличительной чертой игры Дмитриевой были умение быстро ориентироваться и прогнозировать дальнейшие шаги соперниц. Отработанные удары, тактика нападения, сильные удары у сетки и подкрученные подачи с задней линии стали привычными для ее стиля. Все это позволило Анне Дмитриевой стать сильнейшей теннисисткой страны и на долгие годы удерживать за собой титул непобедимой на корте.Анна Дмитриева – 18-кратная чемпионка СССР в одиночном (1959, 1961-1964), парном (1958-1964, 1966-1967) и смешанном (1959, 1961-1962, 1964) разрядах; победительница многих международных соревнований в различных разрядах (в 1962-1968), в том числе абсолютная чемпионка открытых чемпионатов Чехословакии (1962), Уганды (1963), Игр стран Азии и Африки (1963), победительница открытого чемпионата Венгрии в парном разряде и "миксте" (1962), международного турнира в Алжире в одиночном разряде и "миксте" (1964), открытого чемпионата Скандинавии в парном разряде (1965), открытого чемпионата Югославии в одиночном разряде (1966) и др.В 1966 году, параллельно с выступлениями на корте, Анна Дмитриева окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.С 1969 по 1973 год, после завершения карьеры теннисистки, Дмитриева работала тренером в ДСО "Динамо".С 1975 года стала спортивным комментатором Государственного телеканала Советского Союза.С 1993 года работала комментатором телеканалов НТВ, с 1996 года – заместителем руководителя телеканала "НТВ-Плюс Спорт". С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов "НТВ-Плюс". Позднее Дмитриева работала на телеканале "Матч ТВ".Начиная с 2017 года сотрудничала с телеканалом "Евроспорт".24 июня 2024 года стало известно, что Анна Дмитриева скончалась. Анна Дмитриева – заслуженный мастер спорта СССР (1964), заслуженный работник культуры России (2007).Являлась членом Академии российского телевидения.Введена в Зал российской теннисной славы (2004).Лауреат премии "Золотой микрофон" (1997).В 1986-1991 годах в Москве проводились соревнования на призы Анны Дмитриевой.В 1972 году Анна Дмитриева выпустила в свет книгу о теннисе "Играй в свою игру".Анна Дмитриева была дважды замужем. Во втором браке родились двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, москва, анна дмитриева