Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане
Львова-Белова: после теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей, аппарат детского омбудсмена готов подключиться в любой момент к помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Накануне в ходе жестокого теракта были убиты православный священник, охранник храма и полицейские. Слава Богу, жертв среди несовершеннолетних нет. Но без отцов остались 15 детей", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен отметила, что руководство Дагестана распорядилось об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших, кроме того, дополнительные выплаты будут и по линии МВД. В организации похорон участвуют религиозные и некоммерческие организации.
"Мы готовы подключиться в любой момент - держим связь с коллегой из региона, детским омбудсменом Мариной Ежовой… Сделаем все, чтобы помочь", - добавила она.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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