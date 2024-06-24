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Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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18:12 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/deti-1955134425.html
Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане
Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане
После теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей, аппарат детского омбудсмена готов подключиться в любой момент к помощи пострадавшим и семьям погибших,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:12
2024-06-24T18:12
россия
дербент
махачкала
мария львова-белова
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей, аппарат детского омбудсмена готов подключиться в любой момент к помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Накануне в ходе жестокого теракта были убиты православный священник, охранник храма и полицейские. Слава Богу, жертв среди несовершеннолетних нет. Но без отцов остались 15 детей", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что руководство Дагестана распорядилось об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших, кроме того, дополнительные выплаты будут и по линии МВД. В организации похорон участвуют религиозные и некоммерческие организации. "Мы готовы подключиться в любой момент - держим связь с коллегой из региона, детским омбудсменом Мариной Ежовой… Сделаем все, чтобы помочь", - добавила она. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955078206.html
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россия, дербент, махачкала, мария львова-белова, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Россия, Дербент, Махачкала, Мария Львова-Белова, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Львова-Белова рассказала о детях, оставшихся без отца после ЧП в Дагестане

Львова-Белова: после теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей, аппарат детского омбудсмена готов подключиться в любой момент к помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Накануне в ходе жестокого теракта были убиты православный священник, охранник храма и полицейские. Слава Богу, жертв среди несовершеннолетних нет. Но без отцов остались 15 детей", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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Детский омбудсмен отметила, что руководство Дагестана распорядилось об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших, кроме того, дополнительные выплаты будут и по линии МВД. В организации похорон участвуют религиозные и некоммерческие организации.
"Мы готовы подключиться в любой момент - держим связь с коллегой из региона, детским омбудсменом Мариной Ежовой… Сделаем все, чтобы помочь", - добавила она.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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РоссияДербентМахачкалаМария Львова-БеловаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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