Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/derbent-1954934696.html
Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента
Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента - РИА Новости, 24.06.2024
Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента
Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:01
2024-06-24T00:01
происшествия
дербент
махачкала
россия
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:29:1068:630_1920x0_80_0_0_b9515a225d4eca7794506fd8a837d17b.jpg
ДЕРБЕНТ/МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света. "Стрелять закончили примерно час назад. Слышали стрельбу с самого начала, это было очень близко. Слышали очереди автоматные. Это в центре Дербента", - рассказал РИА Новости очевидец, приехавший в Дербент из Москвы с группой коллег. По его словам, когда началась стрельба, часть приехавших находилась в ресторане. "Какая-то часть группы сидела в ресторане, и люди не могли уйти, поскольку рядом была стрельба и боевики. Сейчас люди продолжают сидеть в гостинице без света, света нет во многих домах", - сказал собеседник агентства. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/bandity-1954932264.html
https://ria.ru/20240623/derbent-1954931278.html
дербент
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954896688_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_a09a033a962d05c9aa52ada9b5879e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, махачкала, россия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Россия, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента

Очевидцы: стрельба в центре Дербента закончилась, но многие люди сидят без света

© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ/МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света.
"Стрелять закончили примерно час назад. Слышали стрельбу с самого начала, это было очень близко. Слышали очереди автоматные. Это в центре Дербента", - рассказал РИА Новости очевидец, приехавший в Дербент из Москвы с группой коллег.
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
В Дербенте ликвидировали двух бандитов
Вчера, 23:28
По его словам, когда началась стрельба, часть приехавших находилась в ресторане.
"Какая-то часть группы сидела в ресторане, и люди не могли уйти, поскольку рядом была стрельба и боевики. Сейчас люди продолжают сидеть в гостинице без света, света нет во многих домах", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
В Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции
Вчера, 23:11
 
ПроисшествияДербентМахачкалаРоссияРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала