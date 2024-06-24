https://ria.ru/20240624/derbent-1954934696.html

Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента

Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента - РИА Новости, 24.06.2024

Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента

Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:01

2024-06-24T00:01

2024-06-24T00:01

происшествия

дербент

махачкала

россия

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ДЕРБЕНТ/МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света. "Стрелять закончили примерно час назад. Слышали стрельбу с самого начала, это было очень близко. Слышали очереди автоматные. Это в центре Дербента", - рассказал РИА Новости очевидец, приехавший в Дербент из Москвы с группой коллег. По его словам, когда началась стрельба, часть приехавших находилась в ресторане. "Какая-то часть группы сидела в ресторане, и люди не могли уйти, поскольку рядом была стрельба и боевики. Сейчас люди продолжают сидеть в гостинице без света, света нет во многих домах", - сказал собеседник агентства. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/bandity-1954932264.html

https://ria.ru/20240623/derbent-1954931278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, махачкала, россия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале