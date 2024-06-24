Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента
Очевидцы: стрельба в центре Дербента закончилась, но многие люди сидят без света
© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
ДЕРБЕНТ/МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба в центре Дербента прекратилась, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий, при этом во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света.
"Стрелять закончили примерно час назад. Слышали стрельбу с самого начала, это было очень близко. Слышали очереди автоматные. Это в центре Дербента", - рассказал РИА Новости очевидец, приехавший в Дербент из Москвы с группой коллег.
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По его словам, когда началась стрельба, часть приехавших находилась в ресторане.
"Какая-то часть группы сидела в ресторане, и люди не могли уйти, поскольку рядом была стрельба и боевики. Сейчас люди продолжают сидеть в гостинице без света, света нет во многих домах", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.