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В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района - РИА Новости, 24.06.2024
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23:00 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955191418.html
В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района
В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района
Обязанности главы Сергокалинского района Дагестана после увольнения Магомеда Омарова будет исполнять его заместитель Ахмед Алигаджиев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:00
2024-06-24T23:00
происшествия
сергокалинский район
дербент
махачкала
сергей меликов
единая россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Обязанности главы Сергокалинского района Дагестана после увольнения Магомеда Омарова будет исполнять его заместитель Ахмед Алигаджиев, сообщил РИА Новости источник в руководстве республики. "Исполнять обязанности главы Сергокалинского района будет Ахмед Алигаджиев, который был заместителем Омарова", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана сообщал, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/nagrady-1955134640.html
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происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Единая Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района

В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района после увольнения Омарова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Обязанности главы Сергокалинского района Дагестана после увольнения Магомеда Омарова будет исполнять его заместитель Ахмед Алигаджиев, сообщил РИА Новости источник в руководстве республики.
"Исполнять обязанности главы Сергокалинского района будет Ахмед Алигаджиев, который был заместителем Омарова", - сказал собеседник агентства.
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Погибшие при теракте полицейские достойны наград, заявил глава Дагестана
Вчера, 18:13
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана сообщал, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Дагестан
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияСергокалинский районДербентМахачкалаСергей МеликовЕдиная РоссияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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