https://ria.ru/20240624/dagestan-1955191418.html

В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района

В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане назначили и.о. главы Сергокалинского района

Обязанности главы Сергокалинского района Дагестана после увольнения Магомеда Омарова будет исполнять его заместитель Ахмед Алигаджиев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:00

2024-06-24T23:00

2024-06-24T23:00

происшествия

сергокалинский район

дербент

махачкала

сергей меликов

единая россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Обязанности главы Сергокалинского района Дагестана после увольнения Магомеда Омарова будет исполнять его заместитель Ахмед Алигаджиев, сообщил РИА Новости источник в руководстве республики. "Исполнять обязанности главы Сергокалинского района будет Ахмед Алигаджиев, который был заместителем Омарова", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана сообщал, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/nagrady-1955134640.html

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале