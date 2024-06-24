https://ria.ru/20240624/dagestan-1955098993.html
Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, заявила депутат ГД
Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, заявила депутат ГД - РИА Новости, 24.06.2024
Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, заявила депутат ГД
Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, столкнувшись с актом международного терроризма, раскачать историю межнациональной и межконфессиональной... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:19
2024-06-24T16:19
2024-06-24T16:19
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, столкнувшись с актом международного терроризма, раскачать историю межнациональной и межконфессиональной розни здесь не получится, сказала РИА Новости депутат народного собрания республики Елена Ельникова. "Когда наше государство столкнулось с низовым международным терроризмом, Дагестан в очередной раз вчера продемонстрировал свою сплоченность. Враг не пройдет, и раскачать в Дагестане историю межнациональной и межконфессиональной розни не получится, потому что наши предки веками завещали нам жить в мире и дружбе", – сказала Ельникова. Она выразила благодарность всем силовикам, которые встали заслоном на пути у террористов и сложили свои жизни, и выразила соболезнования семьям погибшим. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Дагестан вновь продемонстрировал свою сплоченность, заявила депутат ГД
Депутат Ельникова: Дагестан показал сплоченность, столкнувшись с терроризмом