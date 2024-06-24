https://ria.ru/20240624/dagestan-1955062353.html

В ООН призвали наказать виновных в смертельных нападениях в Дагестане

В ООН призвали наказать виновных в смертельных нападениях в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

В ООН призвали наказать виновных в смертельных нападениях в Дагестане

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о смертельных нападениях в Дагестане и призывает наказать виновных, заявила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:16

2024-06-24T14:16

2024-06-24T14:22

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о смертельных нападениях в Дагестане и призывает наказать виновных, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы выражаем сожаление в связи с сообщениями о гибели людей в Дагестане, где, как сообщается, в результате нападений на церкви, синагоги и полицейский пост погибли несколько человек, включая священника и сотрудников полиции. Мы призываем привлечь виновных к ответственности и настоятельно призываем власти продолжать поощрять религиозную терпимость и межэтническое согласие", - сказала она. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

дербент

махачкала

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, оон, дербент, махачкала, в мире