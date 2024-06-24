https://ria.ru/20240624/dagestan-1955035546.html

В Дагестане усилили меры безопасности после терактов

В Дагестане усилили меры безопасности после терактов - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане усилили меры безопасности после терактов

Меры безопасности усилены в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов, сообщает минобрнауки республики. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:46

2024-06-24T12:46

2024-06-24T13:01

происшествия

махачкала

дербент

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов, сообщает минобрнауки республики. "В Дагестане усилили меры безопасности в школах, детсадах и лагерях после терактов", – говорится в сообщении. Информация о возгорании в лицее №52 в Махачкале не подтвердилась , добавили в министерстве. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

махачкала

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происшествия, махачкала, дербент, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале