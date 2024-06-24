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В Дагестане усилили меры безопасности после терактов - РИА Новости, 24.06.2024
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12:46 24.06.2024 (обновлено: 13:01 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955035546.html
В Дагестане усилили меры безопасности после терактов
В Дагестане усилили меры безопасности после терактов - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане усилили меры безопасности после терактов
Меры безопасности усилены в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов, сообщает минобрнауки республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:46
2024-06-24T13:01
происшествия
махачкала
дербент
русская православная церковь
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов, сообщает минобрнауки республики. "В Дагестане усилили меры безопасности в школах, детсадах и лагерях после терактов", – говорится в сообщении. Информация о возгорании в лицее №52 в Махачкале не подтвердилась , добавили в министерстве. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html
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происшествия, махачкала, дербент, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Русская православная церковь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане усилили меры безопасности после терактов

В школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов, сообщает минобрнауки республики.
«
"В Дагестане усилили меры безопасности в школах, детсадах и лагерях после терактов", – говорится в сообщении.
Информация о возгорании в лицее №52 в Махачкале не подтвердилась , добавили в министерстве.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.
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ПроисшествияМахачкалаДербентРусская православная церковьНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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