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Нападение боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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12:44 24.06.2024 (обновлено: 14:27 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955035106.html
Нападение боевиков в Дагестане
Нападение боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
2024-06-24T12:44
2024-06-24T14:27
видео
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
махачкала
дербент
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353
60
353
60
"Стрельба страшная была": нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
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видео, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео
Видео, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
2024-06-24T12:44
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Нападение боевиков в Дагестане

Читать ria.ru в
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.
В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
 
ВидеоМахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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