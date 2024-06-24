https://ria.ru/20240624/dagestan-1955035106.html
Нападение боевиков в Дагестане
Нападение боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
2024-06-24T12:44
2024-06-24T12:44
2024-06-24T14:27
видео
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
махачкала
дербент
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955032633_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a9ad243c05b764be117e8f21befe53e.jpg
"Стрельба страшная была": нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.
В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
2024-06-24T12:44
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, видео
Видео, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.