https://ria.ru/20240624/dagestan-1955035106.html

Нападение боевиков в Дагестане

Нападение боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Нападение боевиков в Дагестане

23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

2024-06-24T12:44

2024-06-24T12:44

2024-06-24T14:27

видео

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

махачкала

дербент

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2024

Артем Смирнов

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"Стрельба страшная была": нападение боевиков в Дагестане 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. 2024-06-24T12:44 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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