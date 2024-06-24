https://ria.ru/20240624/dagestan-1955017909.html
В Дагестане усилили меры безопасности на всех объектах инфраструктуры
В Дагестане усилили меры безопасности на всех объектах инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане усилили меры безопасности на всех объектах инфраструктуры
Усилены меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана, сообщает минтранс республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:13
дербент
махачкала
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Усилены меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана, сообщает минтранс республики. "Усилены меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры", – говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Как подчеркнули в СК РФ, силовиками ликвидированы 5 боевиков, причастных к терактам в Дагестане, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/derbent-1954992767.html
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане усилили меры безопасности на всех объектах инфраструктуры
На всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана усилили меры безопасности