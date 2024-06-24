https://ria.ru/20240624/dagestan-1955017127.html

Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме

Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024

Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме

Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:10

2024-06-24T12:10

2024-06-24T12:10

происшествия

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. "Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт - работают в штатном режиме", – говорится в сообщении. Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале