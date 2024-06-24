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Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024
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12:10 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955017127.html
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:10
2024-06-24T12:10
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. "Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт - работают в штатном режиме", – говорится в сообщении. Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме

Авиа-, железнодорожный и наземный транспорт в Дагестане работают штатно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики.
"Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт - работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
08:00
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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