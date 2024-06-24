https://ria.ru/20240624/dagestan-1955017127.html
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:10
2024-06-24T12:10
2024-06-24T12:10
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939433_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_e328f2eb63e410bca17ec44d7b8158ed.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики. "Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт - работают в штатном режиме", – говорится в сообщении. Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме
Авиа-, железнодорожный и наземный транспорт в Дагестане работают штатно
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Все транспортные артерии Дагестана работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики.
"Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт - работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в министерстве.