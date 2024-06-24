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Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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11:25 24.06.2024 (обновлено: 11:47 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955000630.html
Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане
Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане, ход расследования... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:25
2024-06-24T11:47
происшествия
россия
дербент
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Как подчеркнули в СК РФ, силовиками ликвидированы 5 боевиков, причастных к терактам в Дагестане, их личности установлены.
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происшествия, россия, дербент, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Россия, Дербент, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане

Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Как подчеркнули в СК РФ, силовиками ликвидированы 5 боевиков, причастных к терактам в Дагестане, их личности установлены.
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ПроисшествияРоссияДербентМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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