https://ria.ru/20240624/dagestan-1955000630.html

Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане

Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Бастрыкину представят доклад о ходе расследования терактов в Дагестане

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане, ход расследования... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:25

2024-06-24T11:25

2024-06-24T11:47

происшествия

россия

дербент

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Как подчеркнули в СК РФ, силовиками ликвидированы 5 боевиков, причастных к терактам в Дагестане, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

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дербент

махачкала

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происшествия, россия, дербент, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале