https://ria.ru/20240624/dagestan-1954996247.html
Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице
Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице - РИА Новости, 24.06.2024
Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице
В больнице Дагестана остаются девять сотрудников полиции, пострадавших в ходе стрельбы накануне, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:06
2024-06-24T11:06
2024-06-24T12:42
происшествия
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954901784_65:0:2533:1388_1920x0_80_0_0_ca74f9986f99bb574fe7a314a6572353.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В больнице Дагестана остаются девять сотрудников полиции, пострадавших в ходе стрельбы накануне, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев.Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале RT."Из 13 сотрудников двое ввиду легкости полученных осколочных ранений были отпущены домой, под амбулаторное наблюдение. Девять так и остаются в клинике, из них четырем пациентам проведены оперативные вмешательства, состояние их пока стабильное, но они находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделение", - сказал Мусаев.Остальные сотрудники полиции находятся в состоянии средней тяжести, добавил он.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002288.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954901784_682:0:2533:1388_1920x0_80_0_0_f8c14da82f637f5b9c9819a390465f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице
В Дагестане в больнице остаются 9 пострадавших из-за стрельбы полицейских
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В больнице Дагестана остаются девять сотрудников полиции, пострадавших в ходе стрельбы накануне, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев.
Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале RT.
"Из 13 сотрудников двое ввиду легкости полученных осколочных ранений были отпущены домой, под амбулаторное наблюдение. Девять так и остаются в клинике, из них четырем пациентам проведены оперативные вмешательства, состояние их пока стабильное, но они находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделение", - сказал Мусаев.
Остальные сотрудники полиции находятся в состоянии средней тяжести, добавил он.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.