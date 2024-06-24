https://ria.ru/20240624/dagestan-1954996247.html

Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице

Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице - РИА Новости, 24.06.2024

Девять пострадавших дагестанских полицейских находятся в больнице

В больнице Дагестана остаются девять сотрудников полиции, пострадавших в ходе стрельбы накануне, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:06

2024-06-24T11:06

2024-06-24T12:42

происшествия

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В больнице Дагестана остаются девять сотрудников полиции, пострадавших в ходе стрельбы накануне, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев.Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале RT."Из 13 сотрудников двое ввиду легкости полученных осколочных ранений были отпущены домой, под амбулаторное наблюдение. Девять так и остаются в клинике, из них четырем пациентам проведены оперативные вмешательства, состояние их пока стабильное, но они находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделение", - сказал Мусаев.Остальные сотрудники полиции находятся в состоянии средней тяжести, добавил он.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002288.html

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происшествия, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале