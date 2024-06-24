https://ria.ru/20240624/dagestan-1954992147.html

В Дагестане ликвидировали пять боевиков, причастных к терактам

В Дагестане ликвидировали пять боевиков, причастных к терактам - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане ликвидировали пять боевиков, причастных к терактам

Силовики ликвидировали пять боевиков, участвовавших в терактах в Дагестане в воскресенье, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:52

2024-06-24T10:52

2024-06-24T12:30

происшествия

дербент

махачкала

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Силовики ликвидировали пять боевиков, участвовавших в терактах в Дагестане в воскресенье, сообщил СК в Telegram-канале. "В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", — говорится в сообщении.Также следователи выявляют прочих причастных к терактам.Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.По предварительным данным, погибли 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Как сообщил главврач Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев, в клинике находятся девять силовиков, четырем из них провели операции. Двух человек отпустили домой под амбулаторное наблюдение.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В НАК уточнили, что двух боевиков ликвидировали в Дербенте, трех — в Махачкале.

https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

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Кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане НАК опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане 2024-06-24T10:52 true PT1M10S

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происшествия, дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале